 
Главная Новости Криминал и происшествия Пассажир междугороднего автобуса вез патроны
04.12.2017  17:31   

Пассажир междугороднего автобуса вез патроны

Полицейские задержали харьковчанина за незаконное хранение боеприпасов.


// Нацполиция

Около шести часов вечера воскресенья на Московском проспекте в одном из междугородних автобусов полицейские изъяли у 34-летнего пассажира 25 патронов калибром 5,45 мм.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Работники Индустриального отдела полиции устанавливают цель хранения и место приобретения боеприпасов.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  патроны, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.11 Криминал и происшествия Полицейские Харькова обнаружили у мужчины боеприпасы 20.11 Криминал и происшествия На Харьковщине задержали мужчину с пакетом боеприпасов 20.11 Криминал и происшествия На ХТЗ поймали вооруженного водителя
 
 

Видео

Делегации из Донецкой области Харьков презентовал свой опыт в сфере оказания социальных и админуслуг
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 