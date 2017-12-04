Пассажир междугороднего автобуса вез патроны

Полицейские задержали харьковчанина за незаконное хранение боеприпасов.
Около шести часов вечера воскресенья на Московском проспекте в одном из междугородних автобусов полицейские изъяли у 34-летнего пассажира 25 патронов калибром 5,45 мм.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Работники Индустриального отдела полиции устанавливают цель хранения и место приобретения боеприпасов.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
День будет склонять к нестандартным решениям, а это значит, что шансы на решение любых вопросов очень высоки, особенно, если направить энергию в нужное русло!
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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