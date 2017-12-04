04.12.2017 17:31

Пассажир междугороднего автобуса вез патроны

Полицейские задержали харьковчанина за незаконное хранение боеприпасов.



// Нацполиция

Около шести часов вечера воскресенья на Московском проспекте в одном из междугородних автобусов полицейские изъяли у 34-летнего пассажира 25 патронов калибром 5,45 мм.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Работники Индустриального отдела полиции устанавливают цель хранения и место приобретения боеприпасов.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.



