Полицейский Toyota Prius попал в ДТП на Полтавском Шляхе

Авария произошла сегодня около одиннадцати часов утра.
Как сообщили в патрульной полиции, в ДТП попали служебный автомобиль Toyota Prius и ВАЗ-2105.
По предварительной информации, патрульный автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами двигался со стороны Холодной горы в направлении улицы Котляра.
В районе дома 86 на Полтавском Шляхе Prius совершал разворот, и водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении служебному авто, в результате чего произошло столкновение.
Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.
На месте собран первичный материал ДТП, составлена схема происшествия, а материал будет передан на доработку в отдел розыска и дознания ДТП Управление патрульной полиции в городе Харькове. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда.
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