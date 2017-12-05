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05.12.2017  11:37   

Полицейский Toyota Prius попал в ДТП на Полтавском Шляхе

Авария произошла сегодня около одиннадцати часов утра.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, в ДТП попали служебный автомобиль Toyota Prius и ВАЗ-2105.

По предварительной информации, патрульный автомобиль с включенными световыми и звуковыми сигналами двигался со стороны Холодной горы в направлении улицы Котляра.

В районе дома 86 на Полтавском Шляхе Prius совершал разворот, и водитель ВАЗа не предоставил преимущество в движении служебному авто, в результате чего произошло столкновение.

Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

На месте собран первичный материал ДТП, составлена ​​схема происшествия, а материал будет передан на доработку в отдел розыска и дознания ДТП Управление патрульной полиции в городе Харькове. В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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