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05.12.2017  13:32   

Спасатели вывели пожилую женщину из заполненной дымом квартиры

Вечером 4 декабря на улице Морозова, 2 произошел пожар в жилом четырехэтажном доме.


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Получив вызов в 18:04, на тушение выехали две пожарные автоцистерны и автолестница 2-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Пожар произошел в квартире на 4-м этаже. Там горел диван и ковер на стене. Все помещение было заполнено дымом.

Рядом с диваном спасатели нашли без сознания хозяйку дома, 1937 года рождения. Ее немедленно вынесли на свежий воздух, где она пришла в себя. По словам врачей скорой женщина успела получить отравление угарным газом, поэтому была госпитализирована во 2-ю харьковскую больницу.

Площадь пожара составила не более 2 кв.м. Огонь потушила вода из прорвавшейся пластиковой трубы системы отопления. Спасатели перекрыли воду и проверили отсутствие каких-либо очагов горения.

По предварительным данным возгорание произошло из-за неосторожности при обращении с огнем.
 

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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