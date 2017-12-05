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05.12.2017  12:59   

На крупном кондитерском производстве работали сотни нелегалов

Налоговики обнаружили предприятие, которое в течение двух лет использовало труд официально неоформленных работников и платило им заработную плату «в конвертах». В ходе своей незаконной деятельности владелец предприятия нанес государственному бюджету ущерб минимум на 4,6 миллиона гривен.


// ГФС

«По документам общая численность трудоустроенных сотрудников на предприятии составляет около 100 человек, которые получают заработную плату от 3200 до 3400 грн. в месяц, - рассказывает и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук, - однако путем проведения ряда оперативных мероприятий установлено, что на указанном производстве работает как минимум 250 человек с заработной платой значительно выше минимальной».

Зарплату в «конвертах» работники указанного предприятия получали два раза в месяц в кассе предприятия, о чем ставили подпись в соответствующих неучтенных ведомостях. Деньги для таких выплат руководители предприятия брали от реализации неучтенного товара, произведенного на собственных мощностях без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.

«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники следственно-оперативных подразделений ГУ ДФС области провели обыски в офисных и производственных помещениях кампании, - отмечает Андрей Янчук, - Были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, теневая документация и денежные средства (в том числе предназначенные для выплаты зарплаты «в конвертах») в сумме более 650 тыс. грн».

Кроме этого, сотрудники налоговой милиции провели опрос сотрудников компании. Часть из которых подтвердили, что работают без официального оформления и получают заработную плату «в конверте».

Следствие по данному факту продолжается.

Источник:   ГФС
 Тэги:  зарплата в конвертах, гфс, харьков
 
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