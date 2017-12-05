На крупном кондитерском производстве работали сотни нелегалов

Налоговики обнаружили предприятие, которое в течение двух лет использовало труд официально неоформленных работников и платило им заработную плату «в конвертах». В ходе своей незаконной деятельности владелец предприятия нанес государственному бюджету ущерб минимум на 4,6 миллиона гривен.
«По документам общая численность трудоустроенных сотрудников на предприятии составляет около 100 человек, которые получают заработную плату от 3200 до 3400 грн. в месяц, - рассказывает и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук, - однако путем проведения ряда оперативных мероприятий установлено, что на указанном производстве работает как минимум 250 человек с заработной платой значительно выше минимальной».
Зарплату в «конвертах» работники указанного предприятия получали два раза в месяц в кассе предприятия, о чем ставили подпись в соответствующих неучтенных ведомостях. Деньги для таких выплат руководители предприятия брали от реализации неучтенного товара, произведенного на собственных мощностях без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.
«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники следственно-оперативных подразделений ГУ ДФС области провели обыски в офисных и производственных помещениях кампании, - отмечает Андрей Янчук, - Были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, теневая документация и денежные средства (в том числе предназначенные для выплаты зарплаты «в конвертах») в сумме более 650 тыс. грн».
Кроме этого, сотрудники налоговой милиции провели опрос сотрудников компании. Часть из которых подтвердили, что работают без официального оформления и получают заработную плату «в конверте».
Следствие по данному факту продолжается.
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