05.12.2017 12:59

На крупном кондитерском производстве работали сотни нелегалов

Налоговики обнаружили предприятие, которое в течение двух лет использовало труд официально неоформленных работников и платило им заработную плату «в конвертах». В ходе своей незаконной деятельности владелец предприятия нанес государственному бюджету ущерб минимум на 4,6 миллиона гривен.



// ГФС

«По документам общая численность трудоустроенных сотрудников на предприятии составляет около 100 человек, которые получают заработную плату от 3200 до 3400 грн. в месяц, - рассказывает и.о. первого заместителя начальника ГУ ГФС в Харьковской области Андрей Янчук, - однако путем проведения ряда оперативных мероприятий установлено, что на указанном производстве работает как минимум 250 человек с заработной платой значительно выше минимальной».



Зарплату в «конвертах» работники указанного предприятия получали два раза в месяц в кассе предприятия, о чем ставили подпись в соответствующих неучтенных ведомостях. Деньги для таких выплат руководители предприятия брали от реализации неучтенного товара, произведенного на собственных мощностях без отражения в бухгалтерской и налоговой отчетности.



«В рамках уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины, работники следственно-оперативных подразделений ГУ ДФС области провели обыски в офисных и производственных помещениях кампании, - отмечает Андрей Янчук, - Были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, теневая документация и денежные средства (в том числе предназначенные для выплаты зарплаты «в конвертах») в сумме более 650 тыс. грн».



Кроме этого, сотрудники налоговой милиции провели опрос сотрудников компании. Часть из которых подтвердили, что работают без официального оформления и получают заработную плату «в конверте».



Следствие по данному факту продолжается.