Харьковский подросток «подрабатывал» кражами на развлечения

14-летний житель Шевченковского района за трое суток совершил 7 краж.
В последнее время в Шевченковский ОП стали поступать сообщения об имущественных преступлениях.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника и задержали его.
Злоумышленником оказался 14-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом, - рассказал начальник Шевченковского ОП Купянского ОП Андрей Ковалевский. - За трое суток он успел осуществить 7 краж. В основном подросток похищал деньги, инструменты, рыболовные снасти. Также парень похитил мопед, покатался и бросил его в соседнем селе.
Подросток признался в содеянном и рассказал, что ему захотелось развлечься, но средств не хватало.
Деньги злоумышленник потратил, часть похищенных вещей уже возвращена владельцам.
Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
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