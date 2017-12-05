05.12.2017 14:01

Харьковский подросток «подрабатывал» кражами на развлечения

14-летний житель Шевченковского района за трое суток совершил 7 краж.



// Нацполиция

В последнее время в Шевченковский ОП стали поступать сообщения об имущественных преступлениях.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность злоумышленника и задержали его.



Злоумышленником оказался 14-летний парень, который ранее уже имел проблемы с законом, - рассказал начальник Шевченковского ОП Купянского ОП Андрей Ковалевский. - За трое суток он успел осуществить 7 краж. В основном подросток похищал деньги, инструменты, рыболовные снасти. Также парень похитил мопед, покатался и бросил его в соседнем селе.



Подросток признался в содеянном и рассказал, что ему захотелось развлечься, но средств не хватало.



Деньги злоумышленник потратил, часть похищенных вещей уже возвращена владельцам.



Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, санкция которых предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.