За кражу мешка семечек жителю Харьковщины грозит шесть лет за решеткой

20-летний ранее судимый житель села Бригадировка Балаклейского района обокрал фермера.
В дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные лица повредили двери и проникли в складское помещение, откуда похитили около 50 килограмм семян подсолнечника.
Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественные преступления безработный житель села Бригадировка.
Мужчина заранее подготовил мешки с семенами подсолнечника, однако вынес лишь часть украденного имущества. При очередной попытке его задержали полицейские Балаклейского отдела полиции.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
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