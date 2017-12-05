05.12.2017 16:32

За кражу мешка семечек жителю Харьковщины грозит шесть лет за решеткой

20-летний ранее судимый житель села Бригадировка Балаклейского района обокрал фермера.



// Нацполиция

В дежурную часть Балаклейского отдела полиции поступило сообщение от фермера о том, что неизвестные лица повредили двери и проникли в складское помещение, откуда похитили около 50 килограмм семян подсолнечника.



Оперативники установили ​​личность злоумышленника. Им оказался 20-летний ранее судимый за имущественные преступления безработный житель села Бригадировка.

Мужчина заранее подготовил мешки с семенами подсолнечника, однако вынес лишь часть украденного имущества. При очередной попытке его задержали полицейские Балаклейского отдела полиции.



Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.