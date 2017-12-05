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05.12.2017  15:05   

Рецидивист продавал наркотики в колонии

28-летний ранее судимый мужчина сбывал опий во время общественных работ в исправительной колонии. На счету злоумышленника 2 факта незаконных действий.


// Нацполиция

Сбытчиком опасного наркотика оказался 28-летний ранее судимый харьковчанин. Сотрудники отдела криминальной полиции Основянского отдела полиции задержали его во время реализации очередной дозы. У злоумышленника были изъяты 800 гривен, полученные за продажу наркотического средства и шприцы с наркотическим веществом.

Согласно заключению экспертного исследования удаленной веществом является опий ацетилированный.

По данному факту следственным отделом Основянского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Распространителю наркотиков грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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