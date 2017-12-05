05.12.2017 15:05

Рецидивист продавал наркотики в колонии

28-летний ранее судимый мужчина сбывал опий во время общественных работ в исправительной колонии. На счету злоумышленника 2 факта незаконных действий.



// Нацполиция

Сбытчиком опасного наркотика оказался 28-летний ранее судимый харьковчанин. Сотрудники отдела криминальной полиции Основянского отдела полиции задержали его во время реализации очередной дозы. У злоумышленника были изъяты 800 гривен, полученные за продажу наркотического средства и шприцы с наркотическим веществом.



Согласно заключению экспертного исследования удаленной веществом является опий ацетилированный.



По данному факту следственным отделом Основянского ОП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.



Распространителю наркотиков грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Следствие продолжается.