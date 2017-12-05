В Харькове поймали пьяного водителя на угнанном авто

4 декабря около 22:00 в на перекрестке улиц Велозаводская - Краснодарская патрульные полицейские увидели автомобиль марки Mazda 626, который совершил остановку на пешеходном переходе.
День буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В Харьков пришло похолодание: осторожнее – подмоченные дождем тротуары подмерзнут. Возможен мелкий снег, легкий ветер.
Сегодня во всем мире чествуют волонтеров, а в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: