05.12.2017 14:45

В Харькове поймали пьяного водителя на угнанном авто

4 декабря около 22:00 в на перекрестке улиц Велозаводская - Краснодарская патрульные полицейские увидели автомобиль марки Mazda 626, который совершил остановку на пешеходном переходе.



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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, во время общения с водителем инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Кроме этого, гражданин не имел при себе документов на транспортное средство. Во время проверки автомобиля патрульные выяснили, что данное транспортное средство числится в угоне.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу. Мужчину передали следователям. Также, на водителя Mazda инспекторы составили административный материал за управление транспортным средством с признаками опьянения и без соответствующих документов.