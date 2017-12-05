05.12.2017 17:32

На приграничной полосе задержали двух «коробейников» (ВИДЕО, ФОТО)

Двое парней за плату согласились перенести огромные баулы в Россию.



// Госпогранслужба

Во время несения службы пограничники обнаружили двух неизвестных, которые двигались в сторону границы на направлении населенных пунктов Пыльное (Украина) - Солнцевка (РФ).



Выдвинувшись на перехват, в 10 метрах от государственной границы правоохранители задержали правонарушителей.

Как выяснилось, 18-ти и 21-летний жители Харьковской области пытались перенести на территорию России четыре сумки. В них находилось 43 пары женской обуви, одежда и электротовары в ассортименте.



Во время фильтрационных мероприятий стало известно, что товар они пытались переместить через границу по просьбе неизвестного за денежное вознаграждение в сумме 200-250 гривен за сумку и должны были оставить на территории РФ в оговоренном заранее месте. Судя по надписи на упаковках, товар готовился для распространения по территории РФ с помощью российских логистических компаний.



Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Продолжается сумма оценки. Граждан Украины задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.



