На приграничной полосе задержали двух «коробейников» (ВИДЕО, ФОТО)

Двое парней за плату согласились перенести огромные баулы в Россию.
Во время несения службы пограничники обнаружили двух неизвестных, которые двигались в сторону границы на направлении населенных пунктов Пыльное (Украина) - Солнцевка (РФ).
Выдвинувшись на перехват, в 10 метрах от государственной границы правоохранители задержали правонарушителей.
Как выяснилось, 18-ти и 21-летний жители Харьковской области пытались перенести на территорию России четыре сумки. В них находилось 43 пары женской обуви, одежда и электротовары в ассортименте.
Во время фильтрационных мероприятий стало известно, что товар они пытались переместить через границу по просьбе неизвестного за денежное вознаграждение в сумме 200-250 гривен за сумку и должны были оставить на территории РФ в оговоренном заранее месте. Судя по надписи на упаковках, товар готовился для распространения по территории РФ с помощью российских логистических компаний.
Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы. Продолжается сумма оценки. Граждан Украины задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.
День буквально создан для того, чтобы провести день как можно дальше от дома! Любые виды отдыха в новом для вас месте будут как никогда актуальны.
В Харьков пришло похолодание: осторожнее – подмоченные дождем тротуары подмерзнут. Возможен мелкий снег, легкий ветер.
Сегодня во всем мире чествуют волонтеров, а в Украине поздравляют работников статистики.
влажн.:
давл.:
ветер: