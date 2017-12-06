На кругу в 602 микрорайоне сгорел трамвай (ФОТО)

Пожар произошел около половины седьмого утра на Салтовском шоссе, 155/93а.
Возгорание произошло в вагоне трамвая 6-го маршрута, который стоял на трамвайном круге без пассажиров.
На тушение выезжали два пожарно-спасательные подразделения на автоцистернах.
К моменту их прибытия горел моторный отсек. электропроводка и пол в салоне на площади 3 кв.м.
Спасатели подали на тушение огня воздушно-механическую пену и в течение 10 минут локализовали его. Около семи часов утра пожар был ликвидирован.
Причина возникновения пожара выясняется.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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