06.12.2017 10:57

На кругу в 602 микрорайоне сгорел трамвай (ФОТО)

Пожар произошел около половины седьмого утра на Салтовском шоссе, 155/93а.



// ГСЧС

Возгорание произошло в вагоне трамвая 6-го маршрута, который стоял на трамвайном круге без пассажиров.



На тушение выезжали два пожарно-спасательные подразделения на автоцистернах.

К моменту их прибытия горел моторный отсек. электропроводка и пол в салоне на площади 3 кв.м.

Спасатели подали на тушение огня воздушно-механическую пену и в течение 10 минут локализовали его. Около семи часов утра пожар был ликвидирован.



Причина возникновения пожара выясняется.