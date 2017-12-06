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06.12.2017  10:57   

На кругу в 602 микрорайоне сгорел трамвай (ФОТО)

Пожар произошел около половины седьмого утра на Салтовском шоссе, 155/93а.


// ГСЧС

Возгорание произошло в вагоне трамвая 6-го маршрута, который стоял на трамвайном круге без пассажиров.

На тушение выезжали два пожарно-спасательные подразделения на автоцистернах.

К моменту их прибытия горел моторный отсек. электропроводка и пол в салоне на площади 3 кв.м.

Спасатели подали на тушение огня воздушно-механическую пену и в течение 10 минут локализовали его. Около семи часов утра пожар был ликвидирован.

Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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