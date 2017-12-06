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06.12.2017  14:28   

Тройное ДТП на Баварии (ФОТО)

Авария произошла 6 декабря около восьмого утра на перекрестке Ново-Баварского проспекта и 3-й улицы.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия механические повреждения получили автомобили ГАЗ, Toyota Prado и Hyundai Elantra. Пострадавших нет.

По предварительной информации, водители «Газели» и Toyota двигались в попутном направлении от Окружной дороги по Ново-Баварскому проспекту. На перекрестке с 3-й улицей водитель Toyota начал обгон, выехав на полосу встречного направления, а водитель «Газели», поворачивая на 3-ю улицу, не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai, который выезжал на Ново-Баварский проспект.

В результате нарушения правил дорожного движения водителями «Газели» и Toyota Prado произошло столкновение трех автомобилей.

Полицейские составили сразу два административных протокола по ст. 124 КУоАП на водителей «Газели» и Toyota Prado.

Оформленные материалы ДТП в дальнейшем будут переданы на рассмотрение в суд.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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