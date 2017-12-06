Тройное ДТП на Баварии (ФОТО)

Авария произошла 6 декабря около восьмого утра на перекрестке Ново-Баварского проспекта и 3-й улицы.
Как сообщили в патрульной полиции, в результате дорожно-транспортного происшествия механические повреждения получили автомобили ГАЗ, Toyota Prado и Hyundai Elantra. Пострадавших нет.
По предварительной информации, водители «Газели» и Toyota двигались в попутном направлении от Окружной дороги по Ново-Баварскому проспекту. На перекрестке с 3-й улицей водитель Toyota начал обгон, выехав на полосу встречного направления, а водитель «Газели», поворачивая на 3-ю улицу, не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai, который выезжал на Ново-Баварский проспект.
В результате нарушения правил дорожного движения водителями «Газели» и Toyota Prado произошло столкновение трех автомобилей.
Полицейские составили сразу два административных протокола по ст. 124 КУоАП на водителей «Газели» и Toyota Prado.
Оформленные материалы ДТП в дальнейшем будут переданы на рассмотрение в суд.
\
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: