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06.12.2017  12:56   

Служебный пес нашел наркотики в остановленном автомобиле (ФОТО)

Харьковские патрульные вместе с кинологом обнаружили в автомобиле вещества похожие на наркотические.


// Патрульная полиция

Около полудня 5 декабря правоохранители на посту полиции на Московском проспекте остановили автомобиль Honda Civic, в котором находились водитель и трое пассажиров.

Во время поверхностного осмотра транспортного средства служебная собака Дельта указала на заднюю дверь автомобиля.

В результате проверки в салоне авто на заднем сидении полицейские обнаружили пакет, в котором находился полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения внешне похожим на наркотическое.

По данному факту для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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