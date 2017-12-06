06.12.2017 12:56

Служебный пес нашел наркотики в остановленном автомобиле (ФОТО)

Харьковские патрульные вместе с кинологом обнаружили в автомобиле вещества похожие на наркотические.



// Патрульная полиция

Около полудня 5 декабря правоохранители на посту полиции на Московском проспекте остановили автомобиль Honda Civic, в котором находились водитель и трое пассажиров.



Во время поверхностного осмотра транспортного средства служебная собака Дельта указала на заднюю дверь автомобиля.

В результате проверки в салоне авто на заднем сидении полицейские обнаружили пакет, в котором находился полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения внешне похожим на наркотическое.



По данному факту для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.