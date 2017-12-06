Служебный пес нашел наркотики в остановленном автомобиле (ФОТО)

Харьковские патрульные вместе с кинологом обнаружили в автомобиле вещества похожие на наркотические.
Около полудня 5 декабря правоохранители на посту полиции на Московском проспекте остановили автомобиль Honda Civic, в котором находились водитель и трое пассажиров.
Во время поверхностного осмотра транспортного средства служебная собака Дельта указала на заднюю дверь автомобиля.
В результате проверки в салоне авто на заднем сидении полицейские обнаружили пакет, в котором находился полиэтиленовый пакетик с веществом растительного происхождения внешне похожим на наркотическое.
По данному факту для проведения соответствующих следственных действий патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: