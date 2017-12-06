На харьковской набережной две иномарки не поделили дорогу

Авария произошла около 10 часов утра 6 декабря на перекрестке с круговым движением около Гимназической набережной.
Там столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Mazda 3, сообщили в патрульной полиции.
По предварительной информации, водитель Volkswagen при выезде на Гимназическую набережную не предоставил преимущества в движении Mazda, в результате чего произошло столкновение автомобилей.
Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП в отношении водителя Golf.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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