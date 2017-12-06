06.12.2017 13:31

На харьковской набережной две иномарки не поделили дорогу

Авария произошла около 10 часов утра 6 декабря на перекрестке с круговым движением около Гимназической набережной.



// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Mazda 3, сообщили в патрульной полиции.



По предварительной информации, водитель Volkswagen при выезде на Гимназическую набережную не предоставил преимущества в движении Mazda, в результате чего произошло столкновение автомобилей.



Патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП в отношении водителя Golf.