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06.12.2017  13:59   

Хозяин автомобиля обнаружил за рулем своей машины неизвестного (ФОТО)

Мужчина вызвал полицию, которая задержала неизвестного.


// Патрульная полиция

Около трех часов дня 5 декабря патрульным поступило сообщение, что на улице Гвардейцев Широнинцев неизвестный пытается попасть в автомобиль.

На месте полицейские увидели автомобиль ВАЗ-21013, в котором сидел мужчина. Хозяин авто, вызвавший полицию, сообщил инспeкторам, что впервые видит гражданина, который находится за рулем его автомобиля.

Патрульные задержали неизвестного до приезда следственно-опeративнои группы Московского отдела полиции. Подробности установит следствие.

Тэги:  угон, кража, полиция, харьков
 
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