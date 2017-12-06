Хозяин автомобиля обнаружил за рулем своей машины неизвестного (ФОТО)

Мужчина вызвал полицию, которая задержала неизвестного.
Около трех часов дня 5 декабря патрульным поступило сообщение, что на улице Гвардейцев Широнинцев неизвестный пытается попасть в автомобиль.
На месте полицейские увидели автомобиль ВАЗ-21013, в котором сидел мужчина. Хозяин авто, вызвавший полицию, сообщил инспeкторам, что впервые видит гражданина, который находится за рулем его автомобиля.
Патрульные задержали неизвестного до приезда следственно-опeративнои группы Московского отдела полиции. Подробности установит следствие.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: