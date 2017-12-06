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06.12.2017  12:31   

Полиция расследует повреждение терминалов для продажи e-ticket

По факту повреждения терминалов в общественном транспорте в Харькове полицией открыто уголовное производство.


// Нацполиция

Сообщение о том, что в разных районах города Харькова неизвестные повредили 33 платежных терминала, поступило в полицию 5 декабря от одного из предприятий. Своими действиями злоумышленники причинили заявителю ущерб в крупных размерах.

Для установления всех обстоятельств следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий по розыску лиц, причастных к совершению преступления. Проводится сбор первичной информации и вещественных доказательств.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  e-ticket, терминал, вандализм, полиция, харьков
 
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