06.12.2017 12:31

Полиция расследует повреждение терминалов для продажи e-ticket

По факту повреждения терминалов в общественном транспорте в Харькове полицией открыто уголовное производство.



// Нацполиция

Сообщение о том, что в разных районах города Харькова неизвестные повредили 33 платежных терминала, поступило в полицию 5 декабря от одного из предприятий. Своими действиями злоумышленники причинили заявителю ущерб в крупных размерах.



Для установления всех обстоятельств следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий по розыску лиц, причастных к совершению преступления. Проводится сбор первичной информации и вещественных доказательств.