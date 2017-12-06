Полиция расследует повреждение терминалов для продажи e-ticket

По факту повреждения терминалов в общественном транспорте в Харькове полицией открыто уголовное производство.
Сообщение о том, что в разных районах города Харькова неизвестные повредили 33 платежных терминала, поступило в полицию 5 декабря от одного из предприятий. Своими действиями злоумышленники причинили заявителю ущерб в крупных размерах.
Для установления всех обстоятельств следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские проводят комплекс необходимых мероприятий по розыску лиц, причастных к совершению преступления. Проводится сбор первичной информации и вещественных доказательств.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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