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06.12.2017  12:46   

В Изюме заминирован дом (ФОТО)

Боеприпасы обнаружили сотрудники жилищно-коммунальной организации, которые прибыли для проведения ремонтных работ в подвале дома.


kharkiv.dsns
6 декабря в 11:00 от сотрудников Национальной полиции спасателям поступило сообщение о том, что в подвале двухэтажного жилого дома на улице Киевской, 6 найдены ржавые металлические предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.
 
При осмотре места находки чрезвычайники идентифицировали найденные предметы как взрывоопасные боеприпасы времен Второй мировой войны. 
 
«Просто на земляном полу, лежали 2 противотанковые мины, 1 минометная мина диаметром 50 мм, 1 артснаряд калибра 45 мм и 1 ручная граната. Учитывая их взрывную опасность, спасатели быстро эвакуировали жителей дома на безопасное расстояние. К тому времени в своих квартирах находились 7 взрослых и 3 детей», - сообщают в пресс-службе ГСЧС. 
 
Доступ к месту происшествия ограничен, а сами взрывные устройства взяты под охрану. По указанному адресу направлена пиротехническая группа для проведения разминирования и обезвреживания найденных боеприпасов. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который принес опасные предметы в жилой дом. 
 
 
 
ФОТО:ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  мина, заминирован, дом, харьков, изюм
 
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