06.12.2017 12:46

В Изюме заминирован дом (ФОТО)

Боеприпасы обнаружили сотрудники жилищно-коммунальной организации, которые прибыли для проведения ремонтных работ в подвале дома.



kharkiv.dsns

6 декабря в 11:00 от сотрудников Национальной полиции спасателям поступило сообщение о том, что в подвале двухэтажного жилого дома на улице Киевской, 6 найдены ржавые металлические предметы, похожие на устаревшие боеприпасы.

При осмотре места находки чрезвычайники идентифицировали найденные предметы как взрывоопасные боеприпасы времен Второй мировой войны.

«Просто на земляном полу, лежали 2 противотанковые мины, 1 минометная мина диаметром 50 мм, 1 артснаряд калибра 45 мм и 1 ручная граната. Учитывая их взрывную опасность, спасатели быстро эвакуировали жителей дома на безопасное расстояние. К тому времени в своих квартирах находились 7 взрослых и 3 детей», - сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Доступ к месту происшествия ограничен, а сами взрывные устройства взяты под охрану. По указанному адресу направлена пиротехническая группа для проведения разминирования и обезвреживания найденных боеприпасов. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который принес опасные предметы в жилой дом.

ФОТО:ГСЧС