06.12.2017 16:55

В снегопад легковушка врезалась в трактор (ФОТО)

Авария произошла сегодня около трех часов дня в районе дома 15 по улице Гольдберговской.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода, не выбрал безопасную дистанцию, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с трактором, который двигался впереди.

Пострадавших в ДТП нет.



Полицейские составили на водителя автомобиля Шкода административный протокол по ст.124 КУоАП.