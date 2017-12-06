В снегопад легковушка врезалась в трактор (ФОТО)

Авария произошла сегодня около трех часов дня в районе дома 15 по улице Гольдберговской.
По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода, не выбрал безопасную дистанцию, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с трактором, который двигался впереди.
Пострадавших в ДТП нет.
Полицейские составили на водителя автомобиля Шкода административный протокол по ст.124 КУоАП.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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