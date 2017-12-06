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06.12.2017  16:55   

В снегопад легковушка врезалась в трактор (ФОТО)

Авария произошла сегодня около трех часов дня в районе дома 15 по улице Гольдберговской.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Шкода, не выбрал безопасную дистанцию, не учел дорожной обстановки и совершил столкновение с трактором, который двигался впереди.

Пострадавших в ДТП нет.

Полицейские составили на водителя автомобиля Шкода административный протокол по ст.124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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