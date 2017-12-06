06.12.2017 17:42

На Павловом Поле подорвали гранатой автомобиль полицейского (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля.



// Нацполиция

Информация о происшествии на улице О.Яроша поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 14:40.



По предварительным данным, под задним колесом машины «Тойота» находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв.

35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.



По адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.