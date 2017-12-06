На Павловом Поле подорвали гранатой автомобиль полицейского (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля.
Информация о происшествии на улице О.Яроша поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 14:40.
По предварительным данным, под задним колесом машины «Тойота» находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв.
35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
По адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Решительно возьмитесь за запланированное, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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