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06.12.2017  17:42   

На Павловом Поле подорвали гранатой автомобиль полицейского (ВИДЕО, ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля.


// Нацполиция

Информация о происшествии на улице О.Яроша поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции сегодня около 14:40.

По предварительным данным, под задним колесом машины «Тойота» находился боеприпас неизвестного происхождения. Когда автомобиль тронулся, прогремел взрыв.

35-летнего водителя с незначительными телесными повреждениями доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

По адресу выехали руководство ГУНП, следственно-оперативная группа и эксперты взрыво-технического управления. Полицейскими проводится осмотр места происшествия, сбор вещественных доказательств, допрашиваются свидетели.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  граната, полиция, харьков
 
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