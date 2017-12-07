На Гагарина напротив «Роста» столкнулись автомобили (ФОТО)

Авария произошла 7 декабря около половины десятого утра на проспекте Гагарина, 166.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda-3 не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2101, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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