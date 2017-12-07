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07.12.2017  11:05   

На Гагарина напротив «Роста» столкнулись автомобили (ФОТО)

Авария произошла 7 декабря около половины десятого утра на проспекте Гагарина, 166.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda-3 не предоставил преимущества в движении автомобилю ВАЗ-2101, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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