07.12.2017 12:30

В Харькове разыскивают заключенного, сбежавшего с исправительных работ (ФОТО)

Змиевская полиция разыскивает 34-летнего Юрия Бутовского, сбежавшего с места исполнения наказания.



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Мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 2 дня по ст. 71, ч. 2 ст. 389 (уклонение от наказания, не связанного с лишением свободы) Уголовного кодекса Украины.

3 декабря во время проверки осужденных на контрагентском объекте Бутовскоо на месте не оказалось.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, глаза зеленые. Имеет татуировку на левом плече в виде изображения меча с абстракцией.



Тех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 102, 732-16-16, 0663720752, 0668374449, 0503055233 или другим удобным способом.