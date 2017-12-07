07.12.2017 13:00

На Новых Домах маршрутка столкнулась с микроавтобусом (ФОТО)

Авария произошла около восьми часов утра на перекрестке проспектов Григоренко и Героев Сталинграда



// Патрульная полиция

Участники приключения: маршрутное такси РУТА 20 и Renault traffic.



По предварительной информации водитель маршрутного такси, поворачивая с проспекта Льва Ландау на Григоренко, не предоставил преимущества в движении автомобилю Renault, который двигался со стороны проспекта Героев Сталинграда.

Пострадавших в ДТП нет.



На водителя автомобиля РУТА 20 полицейские составили административный протокол по ст 124 КоАП.