 
Главная Новости Криминал и происшествия На Новых Домах маршрутка столкнулась с микроавтобусом (ФОТО)
07.12.2017  13:00   

На Новых Домах маршрутка столкнулась с микроавтобусом (ФОТО)

Авария произошла около восьми часов утра на перекрестке проспектов Григоренко и Героев Сталинграда


// Патрульная полиция

Участники приключения: маршрутное такси РУТА 20 и Renault traffic.

По предварительной информации водитель маршрутного такси, поворачивая с проспекта Льва Ландау на Григоренко, не предоставил преимущества в движении автомобилю Renault, который двигался со стороны проспекта Героев Сталинграда.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя автомобиля РУТА 20 полицейские составили административный протокол по ст 124 КоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Криминал и происшествия Под Харьковом сбили пешехода: женщина умерла в скорой 07.12 Криминал и происшествия На Москалевке маршрутный автобус попал в тройное ДТП (ФОТО) 07.12 Криминал и происшествия ДТП на Шевченко: водителей увезла скорая (ФОТО)
 
 

Видео

Строительство тоннелей к новому электродепо закончат ко Дню города 2018 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 