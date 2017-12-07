07.12.2017 14:01

Одинокий пьющий мужчина сгорел в собственном доме

Во время тушения пожара в частном доме села Великие Проходы Дергачевского района обнаружено тело погибшего мужчины.



// ГСЧС

Сообщене о пожаре спасатели получили 6 декабря в 22:49.



Когда по указанному адресу прибыли спасатели 33-й и 27-й Государственной пожарно-спасательных частей, все внутренние помещения были охвачены огнем. Сам дом был деревянный, обложен кирпичом. Поэтому огонь быстро распространялся пустотами и выскочил на крышу. Общая площадь пожара составляла около 50 кв.м.



Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в аппаратах для защиты органов дыхания вошли в горящую и задымленную дом и нашли в одной под обломками обгоревшее тело мужчины, 1953 года рождения.



В 00:55 спасателям удалось локализовать пожар. Его ликвидация состоялась в 3:50. К работам по пожаротушению привлекалось 9 человек личного состава ГСЧС и 2 пожарных автомобиля.



По словам соседей, погибший проживал одиноко, систематически злоупотреблял спиртными напитками и любил курить в постели.



Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.