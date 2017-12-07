ДТП на Шевченко: водителей увезла скорая (ФОТО)

Столкновение произошло около девяти часов вечера 6 декабря в районе дома 20 по улице Шевченко.
Как сообщили в патрульной полиции, участниками происшествия стали автомобили VOLKSWAGEN Jetta и VOLKSWAGEN Polo.
В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, которых медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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