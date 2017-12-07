На Москалевке маршрутный автобус попал в тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов вечера 6 декабря на перекрестке улиц Маршала Конева и Москалевской.
По предварительной информации водитель автомобиля Renault Kangoo, выезжал с улицы Черепановых на Москалевскую, на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении грузовику МАЗ, который двигался по главной дороге со стороны улицы Конева в сторону Москалевской, и совершил с ним столкновение.
Набрав инертной скорости, Renault совершил второе столкновение с автобусом БАЗ, который двигался попутно с МАЗом.
Патрульные составили административный протокол по ст 124 КоАП на водителя Renault.
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