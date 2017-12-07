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07.12.2017  16:00   

Под Харьковом сбили пешехода: женщина умерла в скорой

Наезд произошел в селе Пересечное Дергачевского района.


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Около половины пятого вечера 6 декабря на Центральной улице 49-летний водитель автомобиля Cistroen совершил наезд на 29-летнюю женщину.

От полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Тэги:  дтп, харьков
 
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