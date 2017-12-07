07.12.2017 17:25

На выезде с «Лоска» перевернулся водовоз: есть пострадавшие

Авария произошла около половины третьего дня на Окружной дороге.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, на выезде с авторынка «Лоск» произошло дорожно-транспортное происшествия с участием водовоза МАЗ и автомобилей ВАЗ-2110 и Chery M11.



Пострадавших водителя МАЗа и двух пассажиров автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.



Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.