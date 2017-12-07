На выезде с «Лоска» перевернулся водовоз: есть пострадавшие

Авария произошла около половины третьего дня на Окружной дороге.
Как сообщили в патрульной полиции, на выезде с авторынка «Лоск» произошло дорожно-транспортное происшествия с участием водовоза МАЗ и автомобилей ВАЗ-2110 и Chery M11.
Пострадавших водителя МАЗа и двух пассажиров автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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