 
Главная Новости Криминал и происшествия На выезде с «Лоска» перевернулся водовоз: есть пострадавшие
07.12.2017  17:25   

На выезде с «Лоска» перевернулся водовоз: есть пострадавшие

Авария произошла около половины третьего дня на Окружной дороге.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, на выезде с авторынка «Лоск» произошло дорожно-транспортное происшествия с участием водовоза МАЗ и автомобилей ВАЗ-2110 и Chery M11.

Пострадавших водителя МАЗа и двух пассажиров автомобиля ВАЗ медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.12 Криминал и происшествия Под Харьковом сбили пешехода: женщина умерла в скорой 07.12 Криминал и происшествия На Москалевке маршрутный автобус попал в тройное ДТП (ФОТО) 07.12 Криминал и происшествия ДТП на Шевченко: водителей увезла скорая (ФОТО)
 
 

Видео

Строительство тоннелей к новому электродепо закончат ко Дню города 2018 года
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 