08.12.2017 10:27

На Салтовке у грузовика отлетело колесо и повредило иномарку

Паприя произошла около 16:40 7 декабря на улице Автогенной, 7.



// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобиль Toyota Yaris и грузовик ГАЗ 33021.



По предварительной информации,є во время движения у грузовика слетело колесо и повредило автомобиль Toyota, который двигался во встречном направлении по улице Автогенной.



На водителя ГАЗ 33021 инспекторы составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.