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08.12.2017  10:27   

На Салтовке у грузовика отлетело колесо и повредило иномарку

Паприя произошла около 16:40 7 декабря на улице Автогенной, 7.


// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобиль Toyota Yaris и грузовик ГАЗ 33021.

По предварительной информацииво время движения у грузовика слетело колесо и повредило автомобиль Toyota, который двигался во встречном направлении по улице Автогенной.

На водителя ГАЗ 33021 инспекторы составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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