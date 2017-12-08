На Салтовке у грузовика отлетело колесо и повредило иномарку

Паприя произошла около 16:40 7 декабря на улице Автогенной, 7.
Участники происшествия: автомобиль Toyota Yaris и грузовик ГАЗ 33021.
По предварительной информации,є во время движения у грузовика слетело колесо и повредило автомобиль Toyota, который двигался во встречном направлении по улице Автогенной.
На водителя ГАЗ 33021 инспекторы составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП.
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