08.12.2017 11:33

Харьковчанин отобрал у женщины телефон и получил пять лет тюрьмы

Такой приговор вынес Октябрьский районный суд города Харькова относительно 55-летнего харьковчанина, который в вечернее время на улице отобрал у женщины мобильный телефон.



// Нацполиция

В сентябре в Новобаварский отдел полиции обратилась 38-летняя местная жительница. Она сообщила, что в Землемерном переулке на нее напал неизвестный. Мужчина схватил ее за шею и, повалив на землю, забрал телефон.



Оперативники быстро задержали подозреваемого. Им оказался 55-летний неоднократно судимый житель Харькова. Вещественное доказательство полицейские изъяли.



По данному факту следственным Новобаварского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.



Октябрьский районный суд города Харькова рассмотрел материалы уголовного производства. В судебном порядке мужа признан виновным в совершении преступления и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.