Под Харьковом в ДТП погиб пешеход

От полученных травм мужчина умер на месте аварии.
Наезд произошел вечером 7 декабря в на Харьковской улице пгт Новая Водолага.
Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 18:30 автомобилем «Газель» смертельно травмирован пешеход - мужчина 1963 года рождения.
День прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее. Удачны продуманные финансовые операции, совершаемые с прицелом на будущее.
Прохладная погода и туман ожидаются в Харькове в пятницу. Осадков синоптики не обещают.
Праздник был учреждён в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира».
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