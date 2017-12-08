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08.12.2017  11:58   

Под Харьковом в ДТП погиб пешеход

От полученных травм мужчина умер на месте аварии.


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Наезд произошел вечером 7 декабря в на Харьковской улице пгт Новая Водолага.

Как сообщили в оперативной сводке ХОГА, в 18:30 автомобилем «Газель» смертельно травмирован пешеход - мужчина 1963 года рождения.

Тэги:  дтп, харьков
 
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