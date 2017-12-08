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08.12.2017  16:14   

За Госпромом столкнулись иномарка и «газель» (ФОТО)

Авария произошла около полудня 8 декабря на проспекте Независимости, 7.


// Facebook

Участниками прогоды стали автомобили Форд и ГАЗ, сообщили в патрульной полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении автомобилю Форд, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

На водителя авто ГАЗ составлен протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение правил дорожного движения, что привело к ДТП). В дальнейшем материалы будут переданы на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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