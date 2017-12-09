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09.12.2017  13:22   

В Харькове произошло ДТП-«паровозик» с участием пяти машин

Столкновение произошло 8 декабря около 18:00 в районе дома №42 по проспекту Юбилейному.


kharkivpolice
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos, выезжая с прилегающей территории на проспект Юбилейный, не пропустил Daewoo Sens, который двигался по Юбилейному проспекту в сторону проспекта Льва Ландау, в результате машины столкнулись.
 
Водитель автомобиля Daewoo Sens остановил машину примерно в 10 метрах от места ДТП. За ним остановился автомобиль Hyundai Getz, который двигался в попутном направлении по Юбилейному проспекту. За Hyundai  ехал автомобиль Mitsubishi Outlander, который врезался Hyundai. После этого в Mitsubishi врезался ехавший за ним автомобиль ВАЗ.
 
«На месте происшествия инспекторы собрали материалы ДТП и составили три протокола по ст. 124 КУоАП – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие дорожно-транспортное происшествие», на водителей автомобилей Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander и ВАЗ. В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда», - сообщают в пресс-службе патрульной полиции. 
Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  авария, дтп, харьков
 
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