09.12.2017 13:22

В Харькове произошло ДТП-«паровозик» с участием пяти машин

Столкновение произошло 8 декабря около 18:00 в районе дома №42 по проспекту Юбилейному.



kharkivpolice

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Lanos, выезжая с прилегающей территории на проспект Юбилейный, не пропустил Daewoo Sens, который двигался по Юбилейному проспекту в сторону проспекта Льва Ландау, в результате машины столкнулись.

Водитель автомобиля Daewoo Sens остановил машину примерно в 10 метрах от места ДТП. За ним остановился автомобиль Hyundai Getz, который двигался в попутном направлении по Юбилейному проспекту. За Hyundai ехал автомобиль Mitsubishi Outlander, который врезался Hyundai. После этого в Mitsubishi врезался ехавший за ним автомобиль ВАЗ.

«На месте происшествия инспекторы собрали материалы ДТП и составили три протокола по ст. 124 КУоАП – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие дорожно-транспортное происшествие», на водителей автомобилей Daewoo Lanos, Mitsubishi Outlander и ВАЗ. В дальнейшем админматериалы передадут на рассмотрение суда», - сообщают в пресс-службе патрульной полиции.