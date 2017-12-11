11.12.2017 10:49

Возле подъезда многоэтажки столкнулись автомобили

Авария произошла около восьми часов вечера 10-го декабря возле дома 60А по улице Волонтерская.



// Патрульная полиция

На внутридомовой дороге столкнулись автомобили ВАЗ 2105 и Nissan Qashqai, сообщили в патрульной полиции.



На месте происшествия патрульные установили, что водитель ВАЗа, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Nissan, в результате чего оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.



В отношении водителя ВАЗ 2105 составлен соответствующий административный протокол.