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11.12.2017  10:49   

Возле подъезда многоэтажки столкнулись автомобили

Авария произошла около восьми часов вечера 10-го декабря возле дома 60А по улице Волонтерская.


// Патрульная полиция

На внутридомовой дороге столкнулись автомобили ВАЗ 2105 и Nissan Qashqai, сообщили в патрульной полиции.

На месте происшествия патрульные установили, что водитель ВАЗа, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Nissan, в результате чего оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.

В отношении водителя ВАЗ 2105 составлен соответствующий административный протокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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