Возле подъезда многоэтажки столкнулись автомобили

Авария произошла около восьми часов вечера 10-го декабря возле дома 60А по улице Волонтерская.
На внутридомовой дороге столкнулись автомобили ВАЗ 2105 и Nissan Qashqai, сообщили в патрульной полиции.
На месте происшествия патрульные установили, что водитель ВАЗа, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем Nissan, в результате чего оба транспортных средства получили механические повреждения. Пострадавших нет.
В отношении водителя ВАЗ 2105 составлен соответствующий административный протокол.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: