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11.12.2017  11:58   

На Чкалова иномарка снесла банер, водитель сбежал (ФОТО)

Авария произошла 10 декабря около 2:50 возле дома 61 на улице Чкалова.


// Патрульная полиция

При повороте со Чкалова на Чебышева неизвестный водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и совершил наезд на забор и столб рекламного щита, сообщили в патрульной полиции.

По приезду на место происшествия водителя Mazda полицейские не обнаружили.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Полицейские собрали первичный материал, который в дальнейшем будет отправлено в отдел розыска и дознания на доработку.

Тэги:  дтп, харьков
 
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