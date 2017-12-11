11.12.2017 11:58

На Чкалова иномарка снесла банер, водитель сбежал (ФОТО)

Авария произошла 10 декабря около 2:50 возле дома 61 на улице Чкалова.



// Патрульная полиция

При повороте со Чкалова на Чебышева неизвестный водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и совершил наезд на забор и столб рекламного щита, сообщили в патрульной полиции.

По приезду на место происшествия водителя Mazda полицейские не обнаружили.



Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Полицейские собрали первичный материал, который в дальнейшем будет отправлено в отдел розыска и дознания на доработку.