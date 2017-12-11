На Чкалова иномарка снесла банер, водитель сбежал (ФОТО)

Авария произошла 10 декабря около 2:50 возле дома 61 на улице Чкалова.
При повороте со Чкалова на Чебышева неизвестный водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и совершил наезд на забор и столб рекламного щита, сообщили в патрульной полиции.
По приезду на место происшествия водителя Mazda полицейские не обнаружили.
Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Полицейские собрали первичный материал, который в дальнейшем будет отправлено в отдел розыска и дознания на доработку.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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