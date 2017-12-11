11.12.2017 12:29

Командир 92-й бригады приказал убить своего заместителя

В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военнослужащего на территории военной части в Чугуеве.



// Facebook

Об этом сообщает оперативное командование «Восток» Вооруженных сил Украины в Facebook.

«В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, которая возникла между двумя офицерами бригады. По результатам служебного расследования будет принято правовое решение», – говорится в сообщении.

Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в связи с конфликтом полиция открыла уголовное производство по факту попытки убийства военнослужащего.

Конфликт произошел в ночь с 6 на 7 декабря. «Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б. прибыл около 21:00», – говорится в сообщении.

Как сообщается, командир бригады сначала попытался ударить подполковника ножом, после чего он приказал двум бойцам убить своего зама, пообещав обставить это как дезертирство.

«Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать», – говорится в сообщении.