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11.12.2017  12:29   

Командир 92-й бригады приказал убить своего заместителя

В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военнослужащего на территории военной части в Чугуеве.


// Facebook

Об этом сообщает оперативное командование «Восток» Вооруженных сил Украины в Facebook.

«В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, которая возникла между двумя офицерами бригады. По результатам служебного расследования будет принято правовое решение», – говорится в сообщении.

Как сообщает издание NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в связи с конфликтом полиция открыла уголовное производство по факту попытки убийства военнослужащего.

Конфликт произошел в ночь с 6 на 7 декабря. «Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б. прибыл около 21:00», – говорится в сообщении.

Как сообщается, командир бригады сначала попытался ударить подполковника ножом, после чего он приказал двум бойцам убить своего зама, пообещав обставить это как дезертирство.

«Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать», – говорится в сообщении.

В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военного Новости › Происшествия 11.12.2017 - 11:39 Фото: полиция (oda.zt.gov.ua) Фото: полиция (oda.zt.gov.ua) На территории военной части в Чугуеве командир бригады приказал убить своего заместителя В Харьковской области полиция расследует попытку убийства военнослужащего на территории военной части в Чугуеве. Об этом сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины в Facebook. "В 92 отдельной механизированной бригаде проводится служебное расследование по факту конфликтной ситуации, которая возникла между двумя офицерами бригады. По результатам служебного расследования будет принято правовое решение", - говорится в сообщении. Как сообщает местное издание NewsRoom со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в связи с конфликтом полиция открыла уголовное производство по факту попытки убийства военнослужащего. Как сообщается, конфликт произошел в ночь с 6 на 7 декабря. "Около 18:00 командир бригады позвонил своему заместителю, подполковнику Б., и обвинил в том, что тот не поздравил его с Днем Вооруженных сил Украины (отмечается как раз 6 декабря). После комбриг приказал заму ехать в учебный центр. В указанное место Б. прибыл около 21:00", - говорится в сообщении. Как сообщается, командир бригады сначала попытался ударить подполковника ножом, после чего он приказал двум бойцам убить своего зама, пообещав обставить это как дезертирство. "Один из присутствующих схватил железный стул и ударил жертву по голове. Когда замкомбрига упал, злоумышленник нанес ему еще несколько ударов, однако пострадавший смог подняться, выбить дверь и сбежать", - говорится в сообщении.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/harkovskoy-oblasti-politsiya-rassleduet-popytku-1512985114.html
Источник:   РБК
 Тэги:  убийство, 92 омб, харьков
 
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