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11.12.2017  13:53   

На Гагарина автомобиль перевернулся на островке безопасности

Авария произошла около пяти часов вечера 9 декабря на проспекте Гагарина, 101.


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По предварительной информации, водитель автомобиля Audi Q-7 совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием автомобиля.

На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на пeрeдадут на рассмотрение суда.

Тэги:  дтп, харьков
 
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