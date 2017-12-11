На Гагарина автомобиль перевернулся на островке безопасности

Авария произошла около пяти часов вечера 9 декабря на проспекте Гагарина, 101.
По предварительной информации, водитель автомобиля Audi Q-7 совершил наезд на бордюрный камень с последующим опрокидыванием автомобиля.
На водителя автомобиля Audi патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем матeриал на пeрeдадут на рассмотрение суда.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
влажн.:
давл.:
ветер: