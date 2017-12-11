11.12.2017 15:58

На границе задержали вьетнамца с необычной контрабандой (ФОТО)

Гражданин Вьетнама пытался вывезти в Москву почти 1350 марок.



Госпогранслужба

Вчера в пункте контроля «Харьков - пассажирский», в ходе проверки поезда «Харьков-Москва» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили два альбома с почтовыми марками.



Во время проверки пограничники обратили внимание на нервозность одного из пассажиров - 52-летнего гражданина Вьетнама. Поэтому было принято решение о углубленной проверки вещей иностранца. Как результат, в сумке гражданина общая обзорная группа нашла 2 альбома с почтовыми марками в количестве 1348 штук.



Представители фискальной службы на гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил. Марки, которые, возможно, представляющих культурную или историческую ценность, изъяты в установленном порядке для осуществления экспертной оценки.