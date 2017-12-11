На границе задержали вьетнамца с необычной контрабандой (ФОТО)

Гражданин Вьетнама пытался вывезти в Москву почти 1350 марок.
Вчера в пункте контроля «Харьков - пассажирский», в ходе проверки поезда «Харьков-Москва» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили два альбома с почтовыми марками.
Во время проверки пограничники обратили внимание на нервозность одного из пассажиров - 52-летнего гражданина Вьетнама. Поэтому было принято решение о углубленной проверки вещей иностранца. Как результат, в сумке гражданина общая обзорная группа нашла 2 альбома с почтовыми марками в количестве 1348 штук.
Представители фискальной службы на гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил. Марки, которые, возможно, представляющих культурную или историческую ценность, изъяты в установленном порядке для осуществления экспертной оценки.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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