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11.12.2017  15:58   

На границе задержали вьетнамца с необычной контрабандой (ФОТО)

Гражданин Вьетнама пытался вывезти в Москву почти 1350 марок.


Госпогранслужба

Вчера в пункте контроля «Харьков - пассажирский», в ходе проверки поезда «Харьков-Москва» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили два альбома с почтовыми марками.

Во время проверки пограничники обратили внимание на нервозность одного из пассажиров - 52-летнего гражданина Вьетнама. Поэтому было принято решение о углубленной проверки вещей иностранца. Как результат, в сумке гражданина общая обзорная группа нашла 2 альбома с почтовыми марками в количестве 1348 штук.

Представители фискальной службы на гражданина составлен протокол о нарушении таможенных правил. Марки, которые, возможно, представляющих культурную или историческую ценность, изъяты в установленном порядке для осуществления экспертной оценки.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  контрабанда, пограничники, харьков
 
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