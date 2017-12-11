Трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от переулка Салтовского до проспекта Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 12 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
№6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей;
(в обратном направлении): парк Машиностроителей – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;
№8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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