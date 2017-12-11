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11.12.2017  16:28   

Трамваи №6 и 8 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев по Салтовскому шоссе, на участке от переулка Салтовского до проспекта Тракторостроителей, будет запрещено с 9:00 до 16:00 12 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.


На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№6: Южный вокзал – ул. Полтавский Шлях – пл. Конституции – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей;

(в обратном направлении): парк Машиностроителей – ул. Морозова – пр. Московский – пл. Защитников Украины – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская – пл. Павловская – ул. Полтавский Шлях – ул. Евгения Котляра – Южный вокзал;

№8: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – ул. Плехановская – ул. Молочная – пр. Московский – ул. Кошкина/ул. Морозова – парк Машиностроителей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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