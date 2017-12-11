 
Главная Новости Криминал и происшествия Ночью в дом под Харьковом ворвались трое в балаклавах, связали и избили хозяина и забрали 450 гривен (ВИДЕО)
11.12.2017  17:02   

Ночью в дом под Харьковом ворвались трое в балаклавах, связали и избили хозяина и забрали 450 гривен (ВИДЕО)

За совершение разбоя полицейские задержали троих харьковчан.


// Нацполиция

Августовской ночью злоумышленники через окно проникли в дачный дом в селе Старица Волчанского района. Они связали пластиковыми хомутами 59-летнего хозяина, избили и завладели деньгами.

В результате проведенных мероприятий через несколько месяцев оперативники вышли на их след. Нападающими оказались жители города Харькова - 30, 24, 19 лет.

В балаклавах на лицах они  проникли в жилище потерпевшего, под угрозами применения пистолета-револьвера связали его, избили и отобрали 450 гривен.

Полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления: пистолет-револьвер, камуфлированную одежду, балаклавы, пластиковые хомуты.

По данному факту следственным отделом проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Злоумышленники арестованы, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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