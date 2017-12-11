Ночью в дом под Харьковом ворвались трое в балаклавах, связали и избили хозяина и забрали 450 гривен (ВИДЕО)

За совершение разбоя полицейские задержали троих харьковчан.
Августовской ночью злоумышленники через окно проникли в дачный дом в селе Старица Волчанского района. Они связали пластиковыми хомутами 59-летнего хозяина, избили и завладели деньгами.
В результате проведенных мероприятий через несколько месяцев оперативники вышли на их след. Нападающими оказались жители города Харькова - 30, 24, 19 лет.
В балаклавах на лицах они проникли в жилище потерпевшего, под угрозами применения пистолета-револьвера связали его, избили и отобрали 450 гривен.
Полицейские изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления: пистолет-револьвер, камуфлированную одежду, балаклавы, пластиковые хомуты.
По данному факту следственным отделом проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Злоумышленники арестованы, им объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харьковской области.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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