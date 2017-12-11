Отомстила за родственницу: мужа-садиста разоблачили в незаконном сберегании оружия (ФОТО)

В ходе проведения осмотра сарая полицейские Новобаварского района обнаружили и изъяли два предмета, похожих на пистолет, более 900 патронов, гильзы и пули.
В субботу в Новобаварского отдела полиции поступило сообщение от оператора «102» о бытовой ссоры в семье, проживающей по переулку Ново-Баварском.
На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции и полицейские Новобаварского отдела полиции. В доме полицейские обнаружили 38-летнюю женщину. Она сообщила, что телесные повреждения ей вызвал 39-летний мужчина. Женщину госпитализировали в больницу. Во время пребывания полицейских по указанному адресу к ним обратилась родственница потерпевшей и сообщила, что в сарае находится оружие.
В помещении полицейские обнаружили и изъяли два предмета, похожие на револьвер, металлическую коробку с патронами в количестве 839 штук, 13 гильз, 11 пуль и полимерную коробку со 109 патронами и магазином.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Сегодня стремления и возможности будут находиться в гороскопе на разных полюсах. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету и массу недоразумений.
Ночной дождь утром сменит мелкий снег, и погода протяжении почти всего дня будет оставаться пасмурной.
Сегодня весь мир отмечает дни того, к чему нельзя относиться без увлеченности и страсти.
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