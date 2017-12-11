11.12.2017 17:53

Отомстила за родственницу: мужа-садиста разоблачили в незаконном сберегании оружия (ФОТО)

В ходе проведения осмотра сарая полицейские Новобаварского района обнаружили и изъяли два предмета, похожих на пистолет, более 900 патронов, гильзы и пули.



// Нацполиция

В субботу в Новобаварского отдела полиции поступило сообщение от оператора «102» о бытовой ссоры в семье, проживающей по переулку Ново-Баварском.



На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции и полицейские Новобаварского отдела полиции. В доме полицейские обнаружили 38-летнюю женщину. Она сообщила, что телесные повреждения ей вызвал 39-летний мужчина. Женщину госпитализировали в больницу. Во время пребывания полицейских по указанному адресу к ним обратилась родственница потерпевшей и сообщила, что в сарае находится оружие.



В помещении полицейские обнаружили и изъяли два предмета, похожие на револьвер, металлическую коробку с патронами в количестве 839 штук, 13 гильз, 11 пуль и полимерную коробку со 109 патронами и магазином.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.