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12.12.2017  10:36   

На Гагарина 119-я маршрутка попала в ДТП

Авария произошла после семи часов вечера 11-го декабря на проспекте Гагарина, 104.


// Патрульная полиция

Участниками столкновения стали автомобиль Nissan Leaf и маршрутный автобус БАЗ, сообщили в патрульной полиции.

Пострадавших нет.

Патрульные, прибывшие на место, составили схему ДТП, опросили обоих водителей и свидетелей происшествия.

Окончательно виновника определят сотрудники отдела розыска и дознания.

Тэги:  дтп, харьков
 
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