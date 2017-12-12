На Гагарина 119-я маршрутка попала в ДТП

Авария произошла после семи часов вечера 11-го декабря на проспекте Гагарина, 104.
Участниками столкновения стали автомобиль Nissan Leaf и маршрутный автобус БАЗ, сообщили в патрульной полиции.
Пострадавших нет.
Патрульные, прибывшие на место, составили схему ДТП, опросили обоих водителей и свидетелей происшествия.
Окончательно виновника определят сотрудники отдела розыска и дознания.
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