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12.12.2017  11:30   

11 гривен и пачка сигарет: двое студентов избили мужчину ради наживы

Работники полиции оперативно раскрыли разбойное нападение.


// Нацполиция

Ночью 8 декабря в полицию Краснограда поступило сообщение, что на улице неизвестные избили мужчину.

Пострадавшим оказался 34-летний местный житель. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.

Как уточними в пресс-службе полиции, нападавшие отобрали у мужчины 11 гривен и пачку сигарет.

В результате оперативных мероприятий полицейские быстро задержали нападавших. Ими оказались 17-ти и 15-летний студенты, жители Краснограда.

По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Нападавшим сообщено о подозрении в совершении преступления, они задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  разбой, ограбление, полиция, харьков
 
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