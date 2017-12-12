11 гривен и пачка сигарет: двое студентов избили мужчину ради наживы

Работники полиции оперативно раскрыли разбойное нападение.
Ночью 8 декабря в полицию Краснограда поступило сообщение, что на улице неизвестные избили мужчину.
Пострадавшим оказался 34-летний местный житель. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.
Как уточними в пресс-службе полиции, нападавшие отобрали у мужчины 11 гривен и пачку сигарет.
В результате оперативных мероприятий полицейские быстро задержали нападавших. Ими оказались 17-ти и 15-летний студенты, жители Краснограда.
По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Нападавшим сообщено о подозрении в совершении преступления, они задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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