12.12.2017 11:30

11 гривен и пачка сигарет: двое студентов избили мужчину ради наживы

Работники полиции оперативно раскрыли разбойное нападение.



// Нацполиция

Ночью 8 декабря в полицию Краснограда поступило сообщение, что на улице неизвестные избили мужчину.



Пострадавшим оказался 34-летний местный житель. Сейчас он в больнице, в тяжелом состоянии.



Как уточними в пресс-службе полиции, нападавшие отобрали у мужчины 11 гривен и пачку сигарет.



В результате оперативных мероприятий полицейские быстро задержали нападавших. Ими оказались 17-ти и 15-летний студенты, жители Краснограда.



По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.



Нападавшим сообщено о подозрении в совершении преступления, они задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Следственные действия продолжаются.