Тройное ДТП на Алексеевке (ФОТО)

Авария произошла 11-го декабря около 19:15 на проспекте Людвига Свободы, 35.
Участники происшествия: автомобили ВАЗ 2109, Suzuki SX4 и Suzuki Jimmy.
Как сообщили в патрульной полиции, все транспортные средства двигались в попутном направлении вдоль проспекта.
Водитель ВАЗа не учел безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем Suzuki SX4. Последний, набрав инертной скорости, врезался в Suzuki Jimmy.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.
На водителя ВАЗа полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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