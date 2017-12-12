12.12.2017 12:29

Тройное ДТП на Алексеевке (ФОТО)

Авария произошла 11-го декабря около 19:15 на проспекте Людвига Свободы, 35.



// Патрульная полиция

Участники происшествия: автомобили ВАЗ 2109, Suzuki SX4 и Suzuki Jimmy.



Как сообщили в патрульной полиции, все транспортные средства двигались в попутном направлении вдоль проспекта.

Водитель ВАЗа не учел безопасную скорость движения и совершил столкновение с автомобилем Suzuki SX4. Последний, набрав инертной скорости, врезался в Suzuki Jimmy.



В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.



На водителя ВАЗа полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



