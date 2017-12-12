Пожар в 16-этажном студенческом общежитии: спасатели эвакуировали 45 человек (ФОТО)

Возгорание произошло на первом этаже, причины выясняются.
11 декабря в 22:00 спасателям сообщили о пожаре в одном из студенческих общежитий на ул. Молочной, 3.
На тушение выехали два дежурных отделения 2-й Государственной пожарно-спасательной части в составе 10 человек.
Возгорание произошло на первом этаже 16-этажного здания, в подсобном помещении обслуживающего персонала и перекинулся на коридор.
Общая площадь пожара составляла 5 кв.м.
Еще до прибытия спасателей студенты помогли выйти на свежий воздух 63-летнему электрику. Мужчина получил ожоги туловища и правой верхней конечности и был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
Пожар образовал сильное задымление, поэтому спасатели организовали эвакуацию жителей общежития. Из опасной зоны было выведено 45 студентов. Одному из них, 1997 года рождения стало плохо и он обратился за помощью к медикам скорой. После осмотра студент с отравлением угарным газом был отправлен во 2-ю городскую больницу.
Пожар локализован в 22:21, а в 22:57 - ликвидирован.
Его причина возникновения выясняется.
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