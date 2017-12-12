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12.12.2017  11:56   

В Харькове «заминировали» Апелляционный суд

Людей эвакуируют из-за сообщение о минировании.


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В 10:30 поступило сообщение из Нацполиции о том, что в здании может быть заложена взрывчатка. Посетителей и работников суда эвакуируют,  сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию.

Полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда Харьковской области на площзади Героев Небесной сотни, сообщили в пресс-службе апелляционного суда.

Сейчас правоохранители проверяют здания суда и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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