В Харькове «заминировали» Апелляционный суд

Людей эвакуируют из-за сообщение о минировании.
В 10:30 поступило сообщение из Нацполиции о том, что в здании может быть заложена взрывчатка. Посетителей и работников суда эвакуируют, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию.
Полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда Харьковской области на площзади Героев Небесной сотни, сообщили в пресс-службе апелляционного суда.
Сейчас правоохранители проверяют здания суда и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.
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