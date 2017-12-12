12.12.2017 11:56

В Харькове «заминировали» Апелляционный суд

Людей эвакуируют из-за сообщение о минировании.



// Facebook

В 10:30 поступило сообщение из Нацполиции о том, что в здании может быть заложена взрывчатка. Посетителей и работников суда эвакуируют, сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Нацполицию.

Полиция проверяет информацию о минировании Апелляционного суда Харьковской области на площзади Героев Небесной сотни, сообщили в пресс-службе апелляционного суда.



Сейчас правоохранители проверяют здания суда и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов.