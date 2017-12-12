12.12.2017 14:02

Два трупа и пятеро спасенных: в Лозовой горел дом коридорного типа (ФОТО)

В пожаре в трехэтажке на бульваре Шевченко, 59 спасателям сообщили 12 декабря в 00:21.



// ГСЧС

На тушение выезжали два пожарно-спасательных оперативных отделения и автолестница 24-й Государственной пожарно-спасательной части, а также добровольцы добровольных пожарных команд двух предприятий Лозовой на автоцистернах.

На момент прибытия спасательных подразделений в подсобном помещении на третьем этаже горели домашние вещи на площади 18 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление, которое угрожало жизни жителям этого этажа.

Пожарные немедленно организовали спасение людей. Для этого были установлены пожарные трехколенная и автолестница, с помощью которых был спасен 13-летний юноша и мужчина. Еще в одной из задымленных квартир спасатели нашли женщину-инвалида. Ей надели маску резервного аппарата защиты органов дыхания и вынесли через задымленную зону на свежий воздух. Как выяснилось впоследствии, жители дома также спасли двух человек еще до прибытия спасателей.



В ближайшей к очагу пожара комнате обнаружили двух человек (женщину и мужчину 1986 года рождения), которые к сожалению не подавали признаков жизни.



В 1:15 спасатели локализовали огонь, в 2:05 - полностью ликвидировали его.

Причина пожара устанавливается.