12.12.2017 13:28

Информация о заминировании Харьковского апелляционного суда не подтвердилась

Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 422 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не найдено.



// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 12 декабря в 10:20 от оператора 102 города Киева.



По адресу работала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления харьковской милиции.



Взрывчатых веществ не обнаружено. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.