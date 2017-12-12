Информация о заминировании Харьковского апелляционного суда не подтвердилась

Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 422 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не найдено.
Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 12 декабря в 10:20 от оператора 102 города Киева.
По адресу работала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления харьковской милиции.
Взрывчатых веществ не обнаружено. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества независимого Украинского государства.
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