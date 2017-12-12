 
Главная Новости Криминал и происшествия Информация о заминировании Харьковского апелляционного суда не подтвердилась
12.12.2017  13:28   

Информация о заминировании Харьковского апелляционного суда не подтвердилась

Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 422 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не найдено.


// Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило в Основянский отдел полиции 12 декабря в 10:20 от оператора 102 города Киева.

По адресу работала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления харьковской милиции.

Взрывчатых веществ не обнаружено. Принимаются меры по установлению лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  заминирование, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия В Харькове «заминировали» Апелляционный суд 20.11 Криминал и происшествия Подозрительная сумка на «Студенческой»: полиция ищет хозяина 20.11 Криминал и происшествия На трамвайной остановке у станции метро «Студенческая» обнаружили бесхозную сумку
 
 

Видео

Юлия Светличная приняла участие в подписании финансового соглашения по дальнейшему строительству метро в Харькове
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 