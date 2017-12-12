12.12.2017 16:28

Под памятником Основателям Харькова – тройное ДТП (ФОТО)

Авария произошла 12 декабря около 13.25 на перекрестке проспектов Независимости и Науки



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По предварительной информации, водитель автомобиля Scoda Fabia совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099, который остановился впереди.



В свою очередь ВАЗ по инеркии отбросило на стоящий впереди автомобиль Hyundai Tucson.



Пострадавших в ДТП нет.

Полицейские составили протокол по статье 124 КУоАП на водителя Scoda.