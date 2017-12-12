На Харьковщине спасли из горящего дома 66-летнего мужчину (ФОТО)

Сегодня, 12 декабря, в 11:50 на территории частного домовладения по улице Комарова, 242 в поселке Вторая Староверовка Нововодолажского района произошел пожар.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Наши предки посвящали этот день дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: