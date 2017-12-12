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12.12.2017  18:47   

На Харьковщине спасли из горящего дома 66-летнего мужчину (ФОТО)

Сегодня, 12 декабря, в 11:50 на территории частного домовладения по улице Комарова, 242 в поселке Вторая Староверовка Нововодолажского района произошел пожар.


kharkiv.dsns.gov.ua
О возгорании на номер «101» сообщил председатель сельсовета. К месту пожара прибыли спасатели 65-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне в составе 5 человек.
 
«Внутри дома в кухне и коридоре горел пол, потолок, а также домашние вещи. Площадь пожара составляла 25 кв.м. При проведении разведки в задымленной жилой комнате было найдено владельца домовладения, 1951 года, который отдыхал и даже не догадывался о возгорании. Пожарные вынесли его на свежий воздух. После осмотра спасенного медиками «скорой», он отказался от дальнейшей госпитализации», - информируют в пресс-службе ГСЧС. 
 
Усилиями спасателей в 12:04 пожар локализован, в 13:30 ликвидирован.
 
Эксперты выясняют причину возгорания.
 
 
 
 
ФОТО:ГСЧС
Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, дом, харьков
 
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