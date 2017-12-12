Полиция проводит досудебное расследование по факту повреждения терминалов для продажи e-ticket

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Гороскоп по знакам Зодиака на 12 декабря Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 12 декабря В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.