Полиция проводит досудебное расследование по факту повреждения терминалов для продажи e-ticket

После получения технической документации на поврежденные терминалы запланировано проведение товароведческой экспертизы с целью установления размера причиненного ущерба.
Этот день мало подходит для чего-либо важного и ответственного, зато идеален для общения и приятных знакомств. Только не переусердствуйте со сладким!
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.
Наши предки посвящали этот день дому, в котором человек родился и вырос.
влажн.:
давл.:
ветер: