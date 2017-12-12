 
Главная Новости Криминал и происшествия Полиция проводит досудебное расследование по факту повреждения терминалов для продажи e-ticket
12.12.2017  18:20   

Полиция проводит досудебное расследование по факту повреждения терминалов для продажи e-ticket

После получения технической документации на поврежденные терминалы запланировано проведение товароведческой экспертизы с целью установления размера причиненного ущерба.


// Facebook
Напомним, что неизвестные в период с 01 по 4 декабря в разных районах города Харьков повредили 33 платежных терминала. По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области 5 декабря открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
 
В настоящее время проводятся необходимые следственные и розыскные мероприятия, направленные на раскрытие указанного уголовного преступления и привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, терминал, харьков, повреждение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия 11 гривен и пачка сигарет: двое студентов избили мужчину ради наживы 11.12 Криминал и происшествия Отомстила за родственницу: мужа-садиста разоблачили в незаконном хранении оружия (ФОТО) 11.12 Криминал и происшествия Ночью в дом под Харьковом ворвались трое в балаклавах, связали и избили хозяина и забрали 450 гривен (ВИДЕО)
 
 

Видео

В деле Кернеса может быть только оправдательный приговор - адвокаты
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 