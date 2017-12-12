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12.12.2017  19:39   

Под Харьковом мужчина убил собутыльника

В совершении преступления полицейские Золочевского отдела полиции разоблачили 30-летнего местного жителя.


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В дежурную часть поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов в поселке Березовка обнаружено тело 50-летнего мужчины.
 
«Полицейскими установлено, что мужчины вместе употребляли спиртные напитки. Внезапно между ними возникли неприязненные отношения. Выясняя отношения, молодой человек нанес 50-летнему оппоненту несколько ударов кулаком по голове, от которых тот упал на землю и умер», - сообщают в пресс-службе ГУНП. 
 
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, собутыльник, харьков
 
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